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حقيقة الخلافات بين مكرم محمد أحمد ووزير الإعلام الجديد (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
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جرجس ميلاد
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كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حقيقة الخلافات بينه وبين وزير الإعلام الجديد الكاتب الصحفي أسامة هيكل.

وقال "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "مبروك لوزير الإعلام، وهو شخص ليس غريبا عليا، وسنعمل على دعمه"، مؤكدا أن بينه وبين وزير الإعلام أسامة هيكل تفاهم كبير، وما يثار عكس ذلك ماهو إلا "هجص".

وأوضح، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا يوجد أي تعارض بين وجود وزير إعلام، والهيئات القائمة، مشيرا إلى أنه رحب بتعين وزير الإعلام، حيث أنه اتصل به وهنأه بالمنصب الجديد.

وعلق مكرم محمد أحمد، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه أنه غاضب من تعيين وزير إعلام، قائلا: "أغضب من إيه، ده حق السلطة التنفيذية يكون لها وزير إعلام، ولو غضبت أكون ليس رجل دولة".

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الكلمات المفتاحية

وزير الاعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اسامة هيكل

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