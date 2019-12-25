لماذا يختلف موعد الاحتفال بعيد الميلاد بين الغرب والشرق؟ (فيديو)



وعرض برنامج "القاهرة الآن" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "الحدث" السعودية، تقرير تليفزيونيا يشرح اسباب اختلاف تاريخ الاحتفالات بين الغرب والمصريين.



وقال يوحنا قلتة، معاون بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، إن الاختلاف في موعد الاحتفال بعيد الميلاد بين الغربيين والأرثوذوكس في مصر، اختلاف تاريخ فقط وليس اختلاف عقيدة.



وتابع: "الغرب اختاروا يوم 25 ديسمبر ليكون العيد، لأنه قبل المسيحية كان عيد وثني، وبعد انتشار المسيحية أرادوا استبداله بعيد الميلاد وهو ما حدث"



وأضاف: "بينما الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، تمسكت بأن يكون العيد يوم 29 كيهك، والذى يوافق 7 يناير".



وأكد معاون بطريرك الأقباط الكاثوليك، أن القضية ليست قضية إيمان أو عقيدة، بينما هو قضية تاريخ، وهو ليس عقيدة أو جزء من الإيمان، بل هو عادات وتقاليد.



يحتفل مسيحيو الغرب والأقباط الكاثوليك في مصر، اليوم 25 ديسمبر، بعيد الميلاد المجيد، بينما تحتفل طائفة الأقباط الارثوذكسية بنفس العيد يوم 7 يناير القادم.