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مواعيد مبارايات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
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فريق النصر
فريق النصر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم موعد انطلاق منافسات الجولة الثالثة عشر من من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، وتستمر حتى السبت 28 ديسمبر.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين:-

الرائد ضد العدالة

يواجه فريق الرائد نظيره العدالة، مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الرائد المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

الهلال ضد الحزم

يحل الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم، مساء الخميس، على ملعب الرس، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

الوحدة ضد الفيصلي

ويواجه الوحدة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2019، على ملعب الملك عبدالعزيز، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الوحدة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 20 نقطة.

النصر ضد الفيحاء

سيواجه فريق النصر نظيره الفيحاء، مساء السبت الموافق 28 ديسمبر 2019، عبى ملعب مدينة المجمعة، في تمام الساعة الثانية وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

أبها ضد ضمك

يستضيف فريق أبها نظيره ضمك، مساء السبت، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، في تمام الساعة الثانية وأربعون دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الرابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر وأربعون دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

ويتواجد أبها في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

التعاون ضد الاتفاق

يستضيف فريق الاتفاق نظيره التعاون، يوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في تمام الساعة الرابعة وخمسة وثلاثون دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السادسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية وخمسة وثلاثون دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش.

ويحتل التعاون المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

الأهلي ضد الشباب

يواجه الأهلي نظيره الشباب، مساء السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

ويحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

الاتحاد ضد الفتح

يواجه فريق الاتحاد نظيره الفتح، مساء السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يأتي الفتح في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.
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