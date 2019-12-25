داليا مصطفى تكشف كواليس العمل مع إياد نصار وإدوارد في "حواديت الشانزليزيه" (فيديو)









كشفت الفنانة داليا مصطفى، عن كواليس العمل مع الفنان إياد نصار وإدوارد، حيث إنها تشارك معهما فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حاليًَا.وأعربت داليا مصطفى، فى تصريحات إعلامية عن سعادتها بالتعامل مع إياد نصار وإدوارد قائلة: "إياد جميل وإدوارد جميل وأنا استمتعت جدًا بالعمل معاهم".وأضافت داليا مصطفى أنها سعيدة بالمشاركة فى عمل قوي مثل مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وسعدت برد فعل الجمهور على المسلسل، وعن أعمالها الفنية الجديدة قالت: "لسة مفيش جديد لحد دلوقتي.. والناس منتظرة منى الأقوي".يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك فى بطولته كلا من "اياد نصار، وإنجى المقدم، وداليا مصطفى، ومى سليم، وإدوارد، وأمانى كمال، وعمر الشناوى، وفريدة سيف النصر، وآخرون"، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإنتاج شركة سنرجي، وإخراج مرقس عادل.