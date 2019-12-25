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متظاهرون عراقيون يحرقون مقار عدد من الأحزاب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:41 ص
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مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
الفجر
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قام متظاهرون عراقيون، بإحراق عدد من مقار عدد من الأحزاب، ي مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد، ضمن المظاهرات التي تعم البلاد منذ أسابيع، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.

وأشارت إلى أن متظاهرون، قاموا بإشعال النيران في مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، بينما قام أخرون بإغلاق طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد.

في السياق، قام متظاهرون أخرون، بإشعال الإطارات في عددا من الطرق الرئيسية في محافظة النجف ومنها شارع النجف -كوفة و شارع القادسية و طريق كربلاء و مجسر الصدرين.
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