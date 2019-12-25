حمو بيكا يطرح مهرجان "حسدوني الناس عليكي" بمشاركة فريقه .. التفاصيل الكاملة



تفاصيل مهرجان "حببتي ست الكل"



يقدم المهرجان كل من حمو بيكا، ومودي أمين وأحمد الفيلو، من كلمات إسلام المصري، ومن توزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلماته: "هتزيط طنطيت ورقص وهوليلة، طب سقفة وهنذيع يا دخيلة والدنيا خربانه ابطال على حق يابا مش على قوله سكتنا دوغري ومعدولة سمعتنا سبقانا، والعين صابتنا وقولنا يا حارس الدنيا فيها نحل وكوارث ".





جدير بالذكر أن مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، يتعاون خلال الفترة الحالية مع نجوم المهرجات، في طرح مجموعة من الاعمال، وذلك بعد جوله حفلات قدمها خارج مصر، وحققت نجاحًا كبيرًا.





قدم نجوم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، وأحمد الفيلو، ومودي أمين، مهرجان جديد يحمل عنوان "حببتي ست الكل"، وذلك عبر القناة الرسمية للموزع فيجو الخلاوي، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية.