أحد سكان "تل العقارب": "نعيش في قطعة من أوروبا" (فيديو)



وأوضح "رمضان" خلال لقائه بالاعلامية لبنى عسل، خلال برنامجها "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إن تطوير المنطقة كان حلم بالنسبة لجميع سكانها، مضيفا: "واحنا أطفال كان حلمان المنطقة تتهد وتتبنى فيها بيوت جديدة".



وأشار إلى أن حلم التطوير كان شبه مستحيل، حتى جاء الرئيس السيسي إلى الحكم ودشن مشروع تطوير العشوائيات، عبر صندوق خاص، لافتا إلى أن الدراسات الفنية للمشروع بدأت في 2014، والتنفيذ الفعل كان في 2015، وأن المشروع استغرق 3 سنوات ونصف لإتمامه.





وأكد أنه كانت هناك شائعات حول المشروع منذ بدء الدراسات الفنية له، مثل "الأرض هياخدها مستثمر إماراتي.. وهتتباع.. والحكومة هتمشيكم ومش هيرجعوكم"، مؤكدا أن هذه الشائعات تقال على أي مشروع تطوير للعشوائيات.



وأبدى "رمضان" إعجابه الشديد بالحي بعد تطويره، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير من الحكومة بالسكان، موضحا أن يتم تنظيم قوافل طبية، بالإضافة إلى تدشين وزراة التضامن لمشروع تدريب على المهن والحرف اليدوية لخق فرص عمل جديدة لشباب وشابات الحي.



قال أنور رمضان، أحد مواطني حي روضة السيدة، "تل العقارب" سابقا، إنه يشعر وكأنه يعيش في أوروبا، مؤكدا أن المنطقة بعد التطوير أصبحت "قطعة من أوروبا" على حسب تعبيره.