Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة زيسكو الزامبي (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
Advertisements
بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متوجهه إلى أديس أبابا فى رحله تستغرق ثلاث ساعات ونصف بعدها تمكث ترانزيت ساعه ونصف قبل أن تطير، إلى مدينه ندولا الزامبيه في التاسعه صباح اليوم، لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي يوم السبت المقبل في مواجهات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة مباراة زيسكو يونايتد وضمت كل من:
محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - اسلام جابر - محمود الونش في خط الدفاع - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي في خط الوسط - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.


وتوجه هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق فى زامبيا وبصحبته أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة ومحمد بدر المدير المالي إلى زامبيا في وقت سابق لترتيب كل أوضاع استقبال الفريق من حيث معاينة فندق الإقامة والملعب الذي سيتدرب عليه الفريق ويحتضن اللقاء وهو ملعب ليفي مواناواسا بالمدينة ندولة الزامبية.
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة زيسكو الزامبي (صور)
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة زيسكو الزامبي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كارتيرون ا زيسكو الكرة المصرية الزمالك الدوري المصري آلف

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج| مشاهدة أهداف وملخص مباراة الزمالك yallakora

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج

منذ ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يتدرب على ملعب مازيمبي

هاني زادة في زامبيا للترتيب لمباراة الزمالك وزيسكو

زادة وحافظ يعاينان ملعب مواجهة الزمالك وزيسكو بزامبيا

أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين: رسالة كارتيرون.. الموقف النهائي من السوبر الإفريقي.. عودة جنش

عاجل.. الإعلان عن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status