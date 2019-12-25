"من معجبينك".. هكذا علق سليمان عيد على صورته مع محمد حماقي





ونشر صورة جديدة له، ظهر خلالها وهو يحتضن الفنان محمد حماقي، معلقًا عليها: "جانب من لقائي مع حماقي، لسه هقوله بحبك ومن معجبينك سبقني وقالي أنا بحبك ومن معجبينك اتكسفت أوى زي ما انتوا شايفين".





وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل محبيهم.



وفي سياق آخر يستعد الفنان محمد حماقى لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم 31 ديسمبر الحالي، وذلك فى أحد الفنادق بالتجمع الخامس.



والجدير بالذكر أنَّ سليمان خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسلي "هوجان "،"البرنسيسة بيسة"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.









أعرب الفنان سليمان عيد، عن سعادته الكبيرة برؤية الفنان محمد حماقي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".