الأهلي "هايص" والزمالك "لايص".. أرقام وحقائق من جدول ترتيب الدوري المصري

حافظ فريق الزمالك علي مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما فشل في الفوز بمباراته الثالثة على التوالي بالبطولة، وتعادل سلبيًا مع الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء 24 / 12 / 2019، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة المحلية هذا الموسم (2018 – 2019).





الزمالك يمتلك 15 نقطة جمعها من (9 مباريات)، حيث فاز بـ 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات ويقبع بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، بينما يتصدر غريمه الأهلي الترتيب بـ 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بـ 22 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري بالمركز الثالث برصيد20 نقطة.





ترتيب الدوري المصري كاملًا بعد تعادل الزمالك والإنتاج:





1- الأهلي 24 نقطة

2- المقاولون العرب 22 نقطة

3- الاتحاد السكندري 20 نقطة

4- الزمالك 15 نقطة

5- الإنتاج الحربي 15 نقطة

6- سموحة 14 نقطة

7- بيراميدز 13 نقطة

8- إنبي 13 نقاط

9- الإسماعيلي 13 نقطة

10- طنطا 10 نقاط

11- حرس الحدود 10 نقاط

12- الجونة 10 نقاط

13- مصر للمقاصة 9 نقاط

14- المصري البورسعيدي 8 نقاط

15- نادي مصر 8 نقاط

16- طلائع الجيش 7 نقاط

17- وادي دجلة 6 نقاط

18- أسوان 6 نقاط





أرقام وظواهر من جدول ترتيب الدوري المصري:





ويتضح بعض الأرقام والحقائق من جدول الدوري بالموسم الحالي، والخاصة بترتيب الأندية، والأكثر فوزًا وهزيمة، والأندية أصحاب الهجوم والدفاع الأقوى، وكذلك الأندية أصحاب أضعف هجوم ودفاع بالبطولة وغيرها من الأرقام نستعرضها معكم:





• الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدوري العام هذا الموسم حتي الآن (8 انتصارات)

• الأهلي صاحب الهجوم الأقوى في الدوري بـ 23 هدفًا، وصاحب أقوي دفاع باستقبال هدف وحيد.

• نادي مصر صاحب الهجوم الأضعف في المسابقة المحلية بتسجيله 5 أهداف فقط

• أسوان والمقاصة أصحاب الدفاع الأضعف في الدوري واستقبلت شباك كل منهما 16 هدفًا.

• الأهلي الأكثر تحقيقًا للانتصارات في الدوري حتي الآن بـ 8 إنتصارات.

• الأندية الأقل تحقيقًا للانتصارات بالدوري (طنطا – نادي مصر – الجيش – دجلة – أسوان)، وفاز كل منهما في مباراة وحيدة بالبطولة.

• طنطا الفريق الأكثر تحقيقًا للتعادلات هذا الموسم وحقق نتيجة التعادل في 7 مباريات، بينما الأهلي الأقل تعادلًا في مباريات البطولة، حيث لم يتعادل في أي مباراة

• الأندية الأكثر تعرضًا للهزيمة في الدوري (الإسماعيلي – الجونة – المقاصة – وادي دجلة – أسوان)، وخسر كل فريق 5 مباريات حتي الآن.

• الأهلي الأكثر حصدًا للنقاط بـ 24 نقطة، بينما أسوان ووادي دجلة الأقل جمعًا للنقاط بـ 6 نقاط لكل منهما.



