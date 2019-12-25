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ليفربول ضد ليستر سيتي.. 3 أسلحة تدعم الثعالب قبل مواجهة الريدز

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
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ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي
أحمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق ليستر سيتي يوم الخميس 26 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 49 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي خسر مباراته الأخيرة من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 3 أسلحة لفريق ليستر سيتي قبل مواجهة ليفربول.

1- جيمي فاردي
يعد هذا الموسم من افضل المواسم الذي يقدمه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي في السنوات الأخيرة، حيث يحتل المهاجم الإنجليزي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 17 هدف وبفارق 6 أهداف عن الوصيف، وصنع 5 أهداف هذا الموسم لزملائه في الفريق، ويعيش فاردي ايام سعيدة مع الفريق الأزرق حيث يعد اعتماد الثعالب عليه بشكل أساسي للفوز وانهاء الاهداف، ويلعب فاردي في جميع مباريات ليستر سيتي لعدم وجود البديل الجيد له الذي يعتمد عليه الفريق من أجل إراحة جيمي في بعض اللقاءات.

2- جيمس ماديسون

ظهر اللاعب الشاب الإنجليزي جيمس ماديسون صانع ألعاب الفريق الأزرق بشكل مميز للغاية، حيث يعد من أبرز اللاعبين في البريميرليج هذا الموسم، ويلعب ماديسون الكرات الثابتة بشكل رائع، وصنع جيمس 5 أهداف هذا الموسم لزملائه، واحرز أيضاً 5 أهداف في الدوري الإنجليزي، وشهد مستوى ماديسون تحسن وتطور كبير في اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

3- ريكاردو بيريرا

أصبح الظهير البرتغالي ريكاردو بيريرا من أبرز مفاتيح اللعب الذي يعتمد عليه رودجرز مدرب الفريق هذا الموسم، حيث يزيد بيريرا بشكل مستمر في الناحية الهجومية مع الفريق مما يساعد النادي الازرق على وجود حلول تساعده على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية، وسجل ريكاردو هدفين هذا الموسم وصنع هدف وحيد لزملائه في الفريق، ويعد بيريرا الظهير الأيمن للفريق هو أحد أهم اللاعبين في ليستر سيتي هذا الموسم.
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