من أقواله "ثقتي بالمشاهد تدفعني لتقديم أعمال ذات قيمة'.. 10 معلومات لا تعرفها عن معشوق الدراما العملاق يحيى الفخراني





"الفجر الفني"













محمد يحيي الفخراني الشهير بـ"يحيي الفخراني" فنان استطاع أن يتربع فى قلوب جماهيره ومحبيه ببساطته الدائمة وقبوله الفريد الذي يتمتع به، حبه وشغفه بالتمثيل جعله يترك مهنة الطب ليدخل عالم الفن ويتربع على عرشه، ويمتع الجمهور بأعماله المميزة والمختلفة.يرصد لكمأبرز عشر معلومات عن الفنان القدير يحيي الفخراني:1- ولد عام ١٩٤٥ فى محافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الطب جامعة عين شمس عام ١٩٧١.٢- تعرف الفخراني على زميلته فى كلية الطب "لميس جابر"، ونشأت بينهما علاقة حب انتهت بزواج مستمر حتى الآن، وأنجب منها ولدين هما "شادي وطارق".٣- أثناء دراسته الطب فى جامعة عين شمس انضم إلى فريق التمثيل فى الكلية وحصل على جائزة أفضل ممثل على مستوي الجامعات المصرية.٤- بعد تخرجه مارس مهنة التمثيل لفترة قصيرة، ولكن حبه وشغفه بالتمثيل جعله يترك الطب ويتجه إلى مجال التمثيل، وبدأ مشواره الفني على خشبة المسرح حيث قدم مسرحية "لكل حقيقته".٥- اتجه إلى التليفزيون والسينما وظهرت موهبته للجميع، وكان أول عمل تليفزيوني يشارك به هو "أيام المرح"، وأول عمل سينمائي هو "آه يا ليل يا زمن".٦- لمع نجمه وأصبح معروفاً للجماهير من خلال مشاركته المتميزة فى مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً"، وجسد فى المسلسل شخصية الابن الكبير رأفت.٧- يصنف يحيي الفخراني ضمن أفضل ممثلي الدراما وحصل على لقب معشوق الدراما.٨- قدم العديد من الأعمال الفنية سواء فى التليفزيون يذكر منها "سكة الهلالي، الليل وآخره، بالحجم العائلي، ونيس، يتربي فى عزو، الخواجة عبد القادر، شيخ العرب همام، ليالي الحلمية"، كما قدم فى السينما العديد من الأعمال منها "خرج ولم يعد، نص أرنب، الغيرة القاتلة، الكيف، المتشردان، رحلة الشقاء والحب، عمارة يعقوبيان، الصرخة، إعدام قاضي"، وأبدع فى المسرح وقدم "الملك لير، حضرات السادة العيال، البهلوان، حب وفركشة، غراميات عطوة أبو مطوى، بكالوريوس فى حكم الشعوب".٩- حصل الفخراني خلال مشواره الفني على أكثر من خمسين جائزة للأدوار المتميزة التي قدمها، وكان أول فنانٍ يحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج عن دوره في فيلم "خرج ولم يعد".١٠- من أشهر أقوال الفخراني "ثقتي بالمشاهد تدفعني لتقديم أعمال ذات قيمة، من دون المشاكل والإحباط لن تعرف الحلم لن تشعر السعادة، لن تري الأبيض إذا لم يوجد الأسود".