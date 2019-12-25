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"صقيع.. وأمطار رعدية".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء 2019/12/25

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأربعاء، الموافق 2019/12/25، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا، وقد يصل إلى حد الصقيع على بعض الأماكن.

وقالت الهيئة في بيانها: "طقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية احياناً على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للرمال والأتربة".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متريت إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 11 20

مطروح 10 18

السلوم 09 18

سيوة 06 17

بورسعيد 12 20

دمياط 13 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 09 19

السويس 12 19

العريش 10 20

رفح 11 19

رأس سدر 12 20

نخل 04 20

نويبع 14 19

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 13 20

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 13 23

مرسى علم 12 25

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 09 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 11 22

أبوسمبل 10 23

الوادى الجديد 07 21

شلاتين 18 26

أبورماد 18 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 19 23
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