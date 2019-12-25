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تفاصيل إهداء محمد صلاح قميص ليفربول لـ"طبيب" والدته

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
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طبيب والدة محمد صلاح
طبيب والدة محمد صلاح
داليا الحسين
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قال الدكتور جمال موسى، مدير المستشفى العالمي بطنطا الأسبق، والطبيب المعالج لوالدة اللاعب محمد صلاح إنه من عشاق لاعب ليفربول، مثل الملايين من العرب وكان يتابع مبارياته منذ أن كان في نادي بروما، مشيرا إلى أن "صلاح" رمز للشاب المصري المؤدب والمحترم، وهو خير سفير لمصر في العالم كله.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه صديق لأسرة صلاح منذ فترة طويلة، ووالد اللاعب كان محب للخير لذلك كان يساعد الناس ويوصيه على مرضى.

وأشار إلى أنه طلب من أسرة "صلاح" "تيشرت" بطولة أوروبا ولذلك قامت والدته بإهدائي القميص، معلقًا: "أسرة صلاح محترمة جدا.. ودايما بقول لوالده صلاح أنها أعطت مصر أغلى هدية".

وكان الدكتور جمال موسى، قد استقبل والد اللاعب محمد صلاح وخاله عبد العزيز البمبى، وقام "صلاح" بالتواصل مع الطبيب على هاتف والدته للاطمئنان على حالتها الصحية، وطمأنه الطبيب عليها وأكد نجاح العملية الجراحية التى أجريت لها.

كما هنأ الطبيب اللاعب بالتتويج بكأس العالم للأندية ضمن صفوف ليفربول، وحصوله على جائزة أحسن لاعب فى البطولة.

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