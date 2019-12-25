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عاجل| مندوب من السيسي يهنئ الروم الملكيين الكاثوليك بعيد الميلاد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماريان عيد
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تترأس المطران جورج بكر، مطران الروم الملكيين الكاثوليك، قبل قليل، قداس عيد الميلاد المجيد، فى كاتدرائية القيامة للروم الملكين الكاثوليك بالظاهر.

شارك في الخدمة، الأب فريد عطا كاهن راعية كنيسة القيامة، والأب بيو فرح نائب البطريركي.

وحضر الصلاة اللواء خالد سليمان مندوب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والعميد أشرف جاب الله مندوب وزير الداخلية.

وحرص آباء كنيسة السيدة العذراءمريم بالفجالة، وآباء كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر، حضور الصلاة وتهنئة المطران بكر بعيد الميلاد. 

كما حضر أيضا لتقديم التهنئة، كل من: المهندس مجدى إبراهيم، عضو مجلس الشعب السابق ، الأستاذ فؤاد القاضى، أمين العمل الجماهيرى لحزب مستقبل وطن.
عاجل| مندوب من السيسي يهنئ الروم الملكيين الكاثوليك بعيد الميلاد
عاجل| مندوب من السيسي يهنئ الروم الملكيين الكاثوليك بعيد الميلاد
عاجل| مندوب من السيسي يهنئ الروم الملكيين الكاثوليك بعيد الميلاد
عاجل| مندوب من السيسي يهنئ الروم الملكيين الكاثوليك بعيد الميلاد
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الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد المهنئين المطران جورج بكر السيسي الرئيس

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