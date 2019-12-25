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بعد اعتزاله السياسة.. رحلة "البدوي" بـ"الوفد".. لاحقته التسريبات وُمنع من السفر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:35 ص
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السيد البدوي
السيد البدوي
هدى زيدان
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أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة الرئيس السابق لحزب الوفد، أمس الثلاثاء، اعتزاله الحياة السياسية.

ويأتي قرار البدوي بعد مايزيد عن 40 عامًا قضاها في المحافل السياسية منذ شبابه وحتى انتهاء فترة رئاسته لحزب الوفد.

وجاء القرار في أعقاب دعوة وجهها عدد من القيادات السابقة بحزب الوفد للبدوي برئاسة كيان حزبي جديد، يقوم على نفس مباديء الوفد.

رحلة البدوي إلى رئاسة الحزب
وتستعرض الفجر عددًا من المحطات الفارقة في حياة السيد البدوي الرئيس السابق لحزب الوفد.

تخرج الدكتور السيد البدوى في كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 1973، وانضم لحزب الوفد عام 1983، وفي عام 2000 تم انتخابه سكرتيرا عامًا لحزب الوفد، وفي عام 2006، فاز في انتخابات الهيئة العليا بالحزب، وأصبح عضوا فيها.

تفوق على منافس قوي خلال انتخابات الحزب عام 201‪0 هو محمود أباظة الوفدي المخضرم، وأصبح رئيسًا للوفد منذ هذا التوقيت.

وترأس شبكة تليفزيون الحياة، قبل أن يبيعها في صفقة كبرى ويملك شركة سيجما للأدوية.
البدوي والتسريبات

ارتبط اسم رئيس حزب الوفد السابق بتسريب لمكالمة هاتفية، لم يتم التأكد من صحتها، وتحدث خلال المكالمة شخص يشبه صوته البدوي إلى حدًا كبير معلنًا تأييده لحكم جماعة الإخوان الإرهابية حال وصولهم للسلطة.

منع من السفر ومدان بقضايا
وضع اسم السيد البدوي شحاتة الرئيس السابق لحزب الوفد على قوائم الممنوعين من السفر سابقًا، كما حكم عليه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد. 

عقب تجميده لعضويته بحزب الوفد خرج عددًا من مؤيديه ليشكلوا كيان سياسي جديد عرف باسم تصحيح مسار الوفد، ودعا مؤيدوا البدوي رئيس الحزب السابق لرئاسة الكيان، إلا أنه رفض ذلك معلنًا اعتزاله الحياة السياسية.

على الرغم من إعلان الوفد عام 201‪8 عزمه الدفع بالسيد البدوي في مواجهة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن البدوي عاد ليؤكد أنه من مؤيدي السيسي، وأنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية في مواجهته.
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الكلمات المفتاحية

قوائم المنع من السفر حزب الوفد السيد البدوي الحياة السياسية

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