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هاني الناظر يكشف كارثة تحدث بسبب زواج الأقارب

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:58 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن مرض قرش السمكة، وتحلل الأجنة الفقعية أخطر أمراض الجلد المستعصية في مصر.

ونوه "الناظر"،خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، بأن ظاهرة زواج الأقارب تتسبب في انتشار الأمراض خاصة في الريف والصعيد، موضحًا أن زواج الأقارب سبب كبير لبعض الأمراض الجلدية.

وطالب المجتمع المدني بدوره في دعم علاج غير القادرة وخاصة الحالات المزمنة، لافتًا إلى أن أشهر أطباء جلدية في العالم في مصر.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أنه يوجد 4300 مرض جلدي منهم البسيط والمناعي والوراثي، ولا بد من وعي المواطنين للوقاية وتجنب الإصابة بالأمراض.

ويشارك الدكتور هاني الناظر، أستاذ الجلدية، في مبادرة علاج الأمراض الجلدية، بالمشاركة مع صناع الخير، بعد أن تبين أنها منتشرة بشدة بين طلاب المدارس بالقرى والنجوع.
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