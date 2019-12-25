"داعية": تعذيب الحيوانات إثم.. ويجوز تربية الكلاب في هذه الحالة



وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن علماء المسلمين أجمعوا أنه لا يجوز إمساك الكلب إلا إذا كان كلب حراسة، أو كلب صيد، منوها بأن الكلب المدرب يدخل ضمن كلاب الصيد.



وأضاف أن تربية الكلاب لترويع الغير لا يجوز، منوها بأن نباح الكلاب سببه سوء تغذية، مشددا على أن تعذيب الحيوان إثم.



قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي يساوي الرحمة، حيث أن الرحمة في هذا الدين مرتبة، فالإنسان ثم الحيوان ثم الجماد، مضيفا أن الرسول رق للجماد، معقبا: "الطلاب اللي بيفتحوا الكتاب بطريقة عنيف نقولهم هذا ليس من الإسلام، فترفقوا بالكتاب".