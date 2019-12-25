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أول تعليق من هاني البحيري على فستان الـ15 مليون دولار (فيديو)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
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هاني البحيري ومي عمر
هاني البحيري ومي عمر
كساب أحمد
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عقب هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، على ارتداء الفنانة مي عمر ترتدي فستانًا بقيمة 15 مليون دولار مرصع بالألماس الحر، خلال آخر "ديفيلية" له، قائلًا: "سبب ارتفاع الفستان هو المجوهرات التي قامت بإحدى الشركات بوضعها عليه، بتقنية عالية".

ولفت " البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أنه عمل على تركيب فصوص الألماس لمدة 25 يوما بطريقة يدوية، معقبًا: اتبهدلنا واحنا برنكب فصوص الماس، وبعدما خلعت الفنانة مي عمر الفستان، قام 50 فردًا بخلع الماس من الفستان بتقنية عالية للغاية".

وأشار إلى أن هذا الفستان لـ"الشياكة" وليس للبيع، لافتًا إلى أن الفستان عادي جدًا ولكن المجوهرات التي وضعت عليه هي التي رفعت قيمته السوقية، وعندما تم فك المجوهرات من على الفستان، انخفضت قيمة الفستان مرة أخرى، معقبًا: "الهدف من وضع الماس على الفستان هو جذب الإعلام العالمي للمنتجات المصرية، ولا أقصد استفزاز المواطنين على الإطلاق".
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هاني البحيري مي عمر مرصع بالالماس ديفيلية أخبار

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