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نشرة حوادث الفجر: حريق شقة ومصرع فتاة أسفل عجلات قطار
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:28 م
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هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
إغلاق 75 محلا تجاريا مخالفا بمصر القديمة
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، حملة أمنية بالإشتراك مع شرطة المرافق، استهدفت المحال التجارية والمطاعم المخالفة، بمنطقة مصر القديمة.
تجديد حبس رئيس حزب الدستور السابق 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق والمهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
قطعها أشلاء.. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بضائع بطرة البلد
لقت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار لنقل البضائع أمام مخازن السجون بطرة البلد، في أثناء سيرها على القضبان وعبور الطريق.
قرار جديد من الجنايات بشأن علا القرضاوي
قررت غرفة المشورة، التابعة لمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2016؛ لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.
إحالة عاطل قتل شابا للجنايات
أحالت نيابة دار السلام، عاطلا قتل شابا بإطلاق أعيرة نارية عليه، بسبب خلافات مالية مع شقيق المجني عليه، إلى محكمة الجنايات.
إخماد حريق داخل شقة بالتبين
أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم، حريقا داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم التبين.
إغلاق 75 محلا تجاريا مخالفا بمصر القديمة
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، حملة أمنية بالإشتراك مع شرطة المرافق، استهدفت المحال التجارية والمطاعم المخالفة، بمنطقة مصر القديمة.
تجديد حبس رئيس حزب الدستور السابق 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق والمهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
قطعها أشلاء.. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بضائع بطرة البلد
لقت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار لنقل البضائع أمام مخازن السجون بطرة البلد، في أثناء سيرها على القضبان وعبور الطريق.
قرار جديد من الجنايات بشأن علا القرضاوي
قررت غرفة المشورة، التابعة لمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2016؛ لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.
إحالة عاطل قتل شابا للجنايات
أحالت نيابة دار السلام، عاطلا قتل شابا بإطلاق أعيرة نارية عليه، بسبب خلافات مالية مع شقيق المجني عليه، إلى محكمة الجنايات.
إخماد حريق داخل شقة بالتبين
أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم، حريقا داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم التبين.
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