رئيس "الإعاقات الذهنية": أصحاب القدرات الخاصة لديهم مواهب عديدة





أعربت أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوى الإعاقات الذهنية، عن سعادتها بإقامة احتفالية "قادرون باختلاف"، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تاريخ 24 ديسمبر يمثل يوم عيد لذوي الهمم.وأضافت "مبدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لأصحاب ذوي الهمم وهو أمر لم يكن متوفر من قبل، مؤكدة أن الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجاتهم.وأشار رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوى الإعاقات الذهنية إلى أن هذه الفئة لا تحتاج للشفقة ولكن لأخذ حقوقهم المشروعة، متابعة: أصحاب القدرات الخاصة لديهم مواهب عديدة وتحتاج لمن ينميها".