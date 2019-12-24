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حصاد يوفنتوس في 2019| تتويج وحيد وخسارة 3 بطولات دفعة واحدة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:14 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
علي نبوي
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اقترب عام 2019 من الوصول إلى محطة النهاية، حيث شهد هذا العام الكثير من الأفراح وتحقيق الفرق الرياضية للبطولات، في المقابل فإن هناك البعض الأخر من هذه الفرق أهدر الكثير من الألقاب ولم ينجح في التتويج بها.

ونجح فريق يوفنتوس خلال عام 2019 من حصد لقبين ضمهما لسلسة ألقابه الماضية، في المقابل فشل فريق السيدة العجوز في الفوز بلقبين حيث ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي، كما فشل في التتويج بكأس السوبر الإيطالي.

ونستعرض في هذا التقرير حصاد فريق يوفنتوس الإيطالي لعام 2019:-

التتويج بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة تواليًا
شهد عام 2019 تتويج فريق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة الثامنة في تاريخه وذلك قبل نحو 5 جولات من نهاية المسابقة للموسم الماضي.

وأنهى فريق السيدة العجوز مسابقة الكالتشيو في الموسم الماضي برصيد 90 نقطة، فيما جاء نابولي في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وحل أتالانتا ثالثًا بـ69 نقطة.

الخروج من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي على يد أياكس
ودع فريق يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية على يد أياكس الهولندي بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث ظهر الفريق الإيطالي بمتسوى ضعيف أمام شباب أياكس ليفشل في التتويج باللقب.

فقدان لقب كأس إيطاليا
كان عام 2019 شاهدًا على فقدان فريق يوفنتوس للقب كأس إيطاليا بعد خسارته على يد أتالانتا في الدور ربع النهائي بنتيجة 0-3 حيث توج به فريق لاتسيو.

ولم يتكمن فريق السيدة العجوز من التتويج باللقب ليكون ثاني الألقاب التي يخسرها في عام 2019.

خسارة كأس السوبر الإيطالي
شهد عام 2019 خسارة فريق يوفنتوس للقب كأس السوبر الإيطالي بعدما تلقى الخسارة أمام لاتسيو في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية بنتيجة 1-3.

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يوفنتوس ساري رونالدو حصاد يوفنتوس الدوري الإيطالي

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