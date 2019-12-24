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إصابة شخصين في تصادم دراجتين بخاريتين في قنا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:20 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب شخصين منذ قليل، في تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بهجورة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا يفيد إصابة شخصين في تصادم دراجتين بخاريتين بطريق بهجورة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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