أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-12-2019

أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، وفقًا لموقع البنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيف لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

اسعار العملات الأجنبية

أسعار العملات في البنك الأهلى





سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها.





أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى

سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع.