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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-12-2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات
أسعار العملات
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء، وفقًا لموقع البنك المركزي ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيف لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9938 جنيهًا للشراء 16.1122 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7115 جنيهًا للشراء 17.8442 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.7024 جنيهًا للشراء 20.8620 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2919 جنيهًا للشراء 16.4142 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.6182 جنيهًا للشراء 14.7278 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2622 جنيهًا للشراء 4.2949 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.6926 جنيهًا للشراء 53.1001 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3538 جنيهًا للشراء 4.3869 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2823 جنيهًا للشراء 2.2996 جنيهًا للبيع

اسعار العملات الأجنبية

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9938

16.1122

يورو

17.7115

17.8442

جنيه إسترليني

20.7024

20.8620

فرنك سويسري

16.2919

16.4142

100 ين ياباني

14.6182

14.7278

ريال سعودي

4.2622

4.2949

دينار كويتي

52.6226

53.1001

درهم اماراتي

4.3538

4.3869

اليوان الصيني

2.2823

2.2996


أسعار العملات في البنك الأهلى

سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى ، كما بلغ سعر اليورو 17.77 جنيه للشراء و 17.9 جنيه للبيع ، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى الى 20.76 جنيه للشراء و 21.34 جنيه للبيع ، وحقق الدينار الكويتى 52.42 جنيه للشراء و 53 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيها و4.38 جنيها.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الاهلى
سجل متوسط سعر الريال السعودى نحو 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع، سجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع.
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الكلمات المفتاحية

سعر الدولار الجنيه الاسترليني اسعار العملات الاجنبية

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