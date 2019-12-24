تفاصيل خطة يوفنتوس لضم بوجبا





زعمت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع لاعبه السابق ونجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخر فرنسا بول بوجبا، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة السيدة العجوز تجهز عرضاً يتضمن مبلغ 60 مليون يورو بالإضافة لنجم الوسط الألماني إيمري تشان.





وأضافت توتو سبورت أن بوجبا يفكر الآن في العودة مرة أخرى ليوفنتوس، بعد أن إبتعدت فكرة الذهاب عن ريال مدريد عن ذهنه، بعد تصريحات وكيله مينو رايولا الأخيرة.





اشارت التقارير أن إدارة مانشستر يونايتد ترحب بفكرة بيع بوجبا، وأنها مستعدة للإستماع لعرض يوفتنوس، في ظل مساعيها للتخلص من بوجا المثير للجدل.





وفي حالة إتمام الصفقة، ستقدر قيمة بوجبا بحوالي 90 مليون يورو، حيث تقدر بطاقة إيمري تشان حالياً بحولي 30 مليون يورو فقط، في ظل إبتعاده عن المشاركات منذ فترة.





وستصبح قيمة صاحب الـ 27 عاماً أقل بكثير من المبلغ التي حدده إدارة اليونايتد لبيعه في الصيف الماضي، حيث حددت 150 مليون يورو لبيعه.





ويرتبط بوجبا بالإنتقال لنادي ريال مدريد الذي يسعى لضمه منذ فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، لكن الفريق اصطدم بطلبات مانشستر يونايتد الباهظة.





وشارك بوجبا بعد غياب طول في خسارة فريقه الأحد الماضي أمام واتفورد بهدفين نظيفين، في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



