رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: 2020 عام مبارك جدًا

قال منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، إن الأزهر ودار الافتاء والكثير من قيادات الدولة، تشارك الكنيسة في احتفالات عيد الميلاد المجيد، موجهَا الشكر لقوات الأمن على التأمين الجيد، لكي يحتفل المواطنين بعيد ميلاد المسيح بشكل مطمئن.



وتابع "حنا"، خلال حواره مع مراسل برنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن مجيء المسيح عليه السلام كان تجسيد لحب الله، وعلينا أن نجسد حب الله للمجتمع كله، خاصة عند الاحتفال بعيد المسيح.



ولفت إلى أنه يصل من أجل الشعوب التي تعاني في سوريا وليبيا وفلسطين، ونطالب من الله أن يوفر السلام لهذه الشعوب، مشير إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد يكون بالترانيم والصلوات، وغدًا سيتم الاحتفال بعيد الميلاد من قبل الجالية السودانية، لكن المصريين يحتفلون اليوم بشكل أساسي بعيد الميلاد المجيد.



وتمنى أن يكون العام المقبل مبارك على الجميع وعلى مصر سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الأمن، معقبًا: " إ ن شاء الله 2020 عام مبارك جدًا".

