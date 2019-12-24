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والدة أول معيد من متحدي "متلازمة داون": نجلي لديه طموح غير عادي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:20 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت إيمان، والدة إبراهيم الخولي، أول معيد من متحدي متلازمة داون، وأحد المكرمين من الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف، إن نجلها لديه طموح غير عادي، معقبة: "هو بيجري وأنا بجري وراه".

وأشار "إيمان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أنه ابنها يحلم أن يكون رئيس جامعة، مضيفة: "أنا نجحت مع محمود بسبب ناس وقفت جمبي قلوبهم حلوة، وكان عندهم ثقة في إبراهيم".

وقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية "قادرون باختلاف" لذوي القدرات الخاصة، إلى أن طموحات ذوي الهمم تمثل الركيزة الأساسية، وأحد أهم مقومات الدولة في مختلف القطاعات، لاسيما في هذا البلد الذي يزخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة يرفعون علم وطنهم في شتى المحافل والبطولات.
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الكلمات المفتاحية

مصر متحدي الاعاقة اخبار احتفالية قادرون

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