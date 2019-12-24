أسرة من 6 أفراد تناشد محافظ الإسماعيلية بالتدخل بعد حريق مسكنهم

ناشدت أسرة كاملة مكونه من الزوج والزوجة و4 أطفال، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتدخل العاجل، لتوفير شقة سكنية في عمارات الإيواء التابعة للمحافظة، وذلك بعد نشوب حريق هائل في شقتهم بمدينة المستقبل، مساء اليوم الثلاثاء، حيث التهمت النيران جميع محتويات مسكنهم.



كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب حريق هائل في شقة سكنية رقم 13، بالطابق الرابع، عمارة رقم 39 مساكن ألف وحدة بمدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.



وعلى الفور انتقلت سيارتين من قوات الدفاع المدني والإطفاء، وتمكنت من السيطرة علي الحريق، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وبعمل التحريات والمعاينة الأولية، تبين ان الشقة خاصة بالمدعو، عماد عزوز، ويقيم بها هو وزوجته و4 من أطفاله وشقيقته، وأنهم فوجئوا بتصاعد الأدخنة والنيران من خلف ثلاجة المطبخ مما أدى إلى حدوث ماس كهربائي أسفر عن اندلاع النيران والتهام جميع محتوياته بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



