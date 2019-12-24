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رشاد عبده: الوزير "معهوش عصا سحرية" عشان يغير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:03 م
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رشاد عبده
رشاد عبده
داليا الحسين
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أوضح رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، دور الوزراء الجدد في التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن هناك سياسات وفكر عام بالدولة؛ والوزير الجديد يقوم بتفعيلها على أرض الواقع، ولا يطبق فكره الخاص.

وأضاف "عبده"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أفكار مؤثرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء أن دور الوزير تطوير منظومة العمل، ويضع أفكار أفضل، ويستعين بكفاءات أفضل فضلًا عن وضع سياسات مكملة تُخدم على الهدف الأساسي للدولة وهو خدمة المواطن، معلقًا: "الوزير معهوش عصا سحرية عشان يغير".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الوزير عليه دور في تحسين معيشة المواطن وإزالة عقبات الاستثمار، معقبًا: "لو مش قادر يغير يعد في بيته.. ووزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر لم تستطع جذب استثمارات جديدة رغم مجهودات الرئيس عبدالفتاح في هذا الملف ولذلك خرجت من التعديل الوزاري".
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الكلمات المفتاحية

التنمية الاقتصادية التغيير الوزارة

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