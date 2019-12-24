البرلمان التركي يدرس مشروع قانون لنشر قوات في ليبيا
وحسب القناة تتألف الدفعة الأولى من 60 مسلحاً من كل مليشيا، وسیتم نقلھا غدا الأربعاء عند الواحدة فجراً من مطار إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا، للقتال في صفوف المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
في السیاق نفسه، قال رئیس حكومة الوفاق فايز السراج إن طرابلس مھتمة حالیاً بإحضار دبابات وطائرات مسیرة تركیة.
والخميس الماضي، أرسل السراج رسائل إلى رؤساء خمس دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، طالب فيها بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني، والبناء عليها لصد عملية طوفان الكرامة التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة من المليشيات التابعة للوفاق.
وتأتي الخطوة التركیة في الوقت الذي تنهار فيه حكومة الوفاق والمليشيات التابعة لها في العاصمة الليبية طرابلس، أمام ضربات الجيش الليبي المتتالية.
وكان الرئيس التركي صرح في العاشر من ديسمبر بأنه مستعد لإرسال جنوده إلى ليبيا، دعماً لحكومة السراج إذا طلب الأخير بذلك، ما أجج التوتر.