Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدون إماراتي: مصر شهدت طفرة سياحة في عهد السيسي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:00 م
Advertisements
إبراهيم بهزاد
إبراهيم بهزاد
أمنية فوزي
Advertisements
قال المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، صاحب حملة للترويج للسياحة المصرية، إن مصر لها مكانة خاصة عند الإمارات حكومة وشعبًا، متابعًا: "نحن ننفذ وصية الشيخ زايد الذي كان محبًا لمصر وأهلها".

وأضاف "بهزاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت ولا زالت مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، ولكن الله يحميها.

وأشار إلى أنه قام بزيارة مصر لأول مرة في عام 1994، وحرص على زيارة معالمها في مختلف الأماكن، لافتًا إلى أن مصر شهدت طفرة في السياحة العالمية والعربية في السنوات الأخيرة بعد تولي الرئيس السيسي، وما قام به من إصلاح في جميع القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وصية الشيخ زايد مصر الرئيس السيسي إبراهيم بهزاد

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج| مشاهدة أهداف وملخص مباراة الزمالك yallakora

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ ساعتين

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

بالأسماء.. 4 لاعبين مهددين بالرحيل عن الأهلي في يناير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

محلل سياسي إماراتي: "محمد بن زايد كسر شوكة الإخوان ومسح بيهم الأرض"

يعشق الإسكندرية.. حكاية مدون إماراتي مع دعم السياحة المصرية

عمرو الليثى يوجه الشكر الى المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد

عاشق للمحروسة.. قصة مدون إماراتي فضح أكاذيب الجزيرة بشأن حادث محطة مصر

من الإسكندرية.. كيف روج مدون إماراتي للسياحة المصرية؟

زيارة الأماكن الأثرية.. "بهزاد" يشعل تويتر بدعم السياحة المصرية

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:14 م

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

09:36 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

08:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status