مدون إماراتي: مصر شهدت طفرة سياحة في عهد السيسي

قال المدون الإماراتي الشهير إبراهيم بهزاد، صاحب حملة للترويج للسياحة المصرية، إن مصر لها مكانة خاصة عند الإمارات حكومة وشعبًا، متابعًا: "نحن ننفذ وصية الشيخ زايد الذي كان محبًا لمصر وأهلها".



وأضاف "بهزاد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت ولا زالت مستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية، ولكن الله يحميها.



وأشار إلى أنه قام بزيارة مصر لأول مرة في عام 1994، وحرص على زيارة معالمها في مختلف الأماكن، لافتًا إلى أن مصر شهدت طفرة في السياحة العالمية والعربية في السنوات الأخيرة بعد تولي الرئيس السيسي، وما قام به من إصلاح في جميع القطاعات.

