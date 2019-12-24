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التعادل سيد الموقف.. الفرنسي "كارتيرون" يفشل في فك عقدة الإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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الزمالك والانتاج
الزمالك والانتاج
علاء خليف
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واصل الفريق الأول بالنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، مسلسل "نزيف النقاط" في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 - 2020، بعدما سقط في "فخ" التعادل السلبي مع فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "السلام" ضمن فعاليات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

الزمالك "بدون انتصارات" للمباراة الثالثة على التوالي:

فشل الزمالك في تحقيق أي انتصار في بطولة الدوري المصري خلال الجولات الثلاثة الأخيرة، حيث خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 في مباراة الجولة الثامنة، بينما تعادل سلبيًا مع سموحة في لقاء الجولة الماضية، قبل أن يتعادل سلبيًا مجددًا أمام الإنتاج الحربي الليلة في مباراة الجولة العاشرة بالبطولة المحلية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات (4 انتصارات – 3 تعادلات – هزيمتين)، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ويبعد بـ 9 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي "المتصدر" برصيد 24 نقطة.

الفرنسي "كارتيرون" يفشل في فك شفرة الإنتاج الحربي:

لم يستطيع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في التخلص من عقدة الإنتاج الحربي، حيث تقابل المدرب الفرنسي مع الفريق العسكري في 4 مباريات، انتهت جميعها بالتعادل ولم ينجح في تحقيق أي انتصار ضد الانتاج.

وتقابل "كارتيرون" مع الإنتاج الحربي في "مباراتين" خلال قيادته لفريق وادي دجلة، المباراة الأولي كانت في الجولة 30 موسم 2015 / 2016 وتعادل الفريقين 1/1، أما المباراة الثانية كانت بالجولة الرابعة من الدوري موسم 2016 / 2017 وانتهت بالتعادل ايضًا 2 / 2.

أما المباراة الثالثة بين "كارتيرون" والإنتاج الحربي كانت خلال قيادته فريق الأهلي، في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز موسم 2018 / 2019 وانتهت بالتعادل السلبي، واستمر مسلسل التعادلات بين المدرب الفرنسي والفريق العسكري في مباراة اليوم بين الزمالك والانتاج.

أرقام "كارتيرون" مع الزمالك:

تولي باتريس كارتيرون تدريب الزمالك بعد رحيل الصربي "ميتشو"، وقاد المدرب الفرنسي الفريق الأبيض في 6 مباريات حتي الآن (4 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر – 1 بدوري أبطال إفريقيا)، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، سجل الفريق تحت قيادته 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

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