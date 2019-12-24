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الزعيم البوليفي المخلوع "موراليس" يتعهد بالعودة خلال عام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:51 م
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ترجمة - منة الشريف
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قال الزعيم البوليفي المخلوع إيفو موراليس لرويترز، إنه يعتزم العودة إلى وطنه بحلول عيد الميلاد المقبل، بعد الذهاب إلى المنفى في الأرجنتين المجاورة بعد انتخابات متنازع عليها.

وفي مقابلة في بوينس آيرس، حيث وجد موراليس ملجأ بعد منافسة للغاية حاسمة لولاية رابعة في أكتوبر، قال أيقونة أمريكا الجنوبية الاشتراكية، إنه يساعد حزبه على الاستعداد لانتخابات خاصة قادمة.

وسيجتمع أعضاء تحالفه من أجل حركة الاشتراكية، في بوينس آيرس يوم الأحد القادم للبدء في اختيار مرشحيهم.

ولدى سؤاله عن خططه الخاصة، وعما إذا كان سيعود إلى بوليفيا بحلول هذا الوقت من العام المقبل، قال موراليس إنه لا شك في ذلك: "سأعود".

وأضاف، لأسباب أمنية، لا يمكنني الخوض في التفاصيل حول الخطة التي لدينا للعودة إلى بوليفيا، لكن على المرء أن يعود إلى بلده.

وقال إنه متأكد من أن ائتلافه سيستعيد الرئاسة.

كما تم إلغاء انتصار موراليس في انتخابات أكتوبر بسبب المخالفات التي اكتشفها المدققون الدوليون.

وأثارت الفضيحة أعمال شغب مميتة وأجبرت موراليس على الاستقالة ومغادرة بوليفيا في منتصف نوفمبر.

وأنكر ارتكاب أي مخالفات

وقال، إن أسفه الوحيد هو عدم وجود معلومات مخابرات مبكرة حول ما أسماه الانقلاب الذي أطاح به.

وقال "لقد فوجئنا بسبب نقص المعلومات".

كما أضاف موراليس، أنا آسف للغاية لأن المخابرات البوليفية ولا القوات المسلحة حذرتنا من حدوث انقلاب في الطريق.

وعين المشرعون محكمة انتخابية من المتوقع أن تحدد موعدًا بحلول 2 يناير للانتخابات الجديدة خلال 120 يومًا.

وفي الوقت نفسه، أصدر المدعون العامون مذكرة توقيف ضد موراليس بتهمة الفتنة والإرهاب وتمويل الإرهاب، والتي روجت لها حكومة الرئيس المؤقت جانين أنيز، وهو سناتور سابق ومعارض لموراليس.

واستبعد موراليس الترشح كمرشح بنفسه وعين لويس آرس كاتاكورا، وزير الاقتصاد السابق، وأندرونيكو رودريغيز، رئيس نقابة المزارعين في الكوكا، كمرشحين محتملين لرئاسة الجمعية.
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الكلمات المفتاحية

المكسيك الرئيس المخلوع الرئيس البوليفي

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