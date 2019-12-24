ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والانتاج الحربي.. شاهد رد مرتضى منصور

انتهت المباراة بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وبهذا التعادل يرتقي الزمالك للنقطة رقم 15 ويحافظ على مركزه الرابع في ترتيب الدوري المصري، ويحافظ الإنتاج الحربي على ترتيبه أيضًا الخامس متسوايًا مع الزمالك في عدد النقاط برصيد 15 نقطة، ولكن فرق الأهداف يصعد الزمالك في الرابع.



ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك والإنتاج الحربي



1- الأهلي 24 نقطة.



2- المقاولون العرب 22 نقطة.



3- الاتحاد 20 نقطة.



4- الزمالك 15 نقطة.



5- الإنتاج الحربي 15 نقطة.



6- سموحة 14 نقطة.



7- بيراميدز 13 نقطة.



8- إنبي 13 نقطة.



9- الإسماعيلي 13 نقطة.



10- طنطا 10 نقاط.



11- حرس الحدود 10 نقاط.



12- الجونة 10 نقاط.



13- المصري 8 نقاط.



14- مصر المقاصة 8 نقاط.



15- إف سي مصر 8 نقاط.



16- طلائع الجيش 7 نقاط.



17- وادي دجلة 6 نقاط.



18- أسوان 6 نقاط.



رد مرتضى منصور على تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

رد مرتضى منصور على التعادل بين الزمالك والإنتاج الحربي اليوم كان بسيط، حيث لوح لأحد المتابعين بإشارة بيده معناها أن "الشبكة مقفولة"، لعدم تمكن الزمالك من التسجيل برغم الفرص المهدرة من المهاجمين.