حصاد ليفربول في 2019| عام حصد البطولات والتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية

سيبقى عام 2019، والذي ينتهى بعد أيام قليلة، عالقاً في أذهان فريق ليفربول الإنجليزي العريق، بعد أن شهد إنتصارات كبيرة وبطولات هامة لزعيم إنجلترا لعل أبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم لللأندية، كما شهد تحطيم بعد الأرقام القياسية، والتي مازال بعضها متواصل حتى الآن.





واختتم الريدز هذا العام على أفضل ما يكون، بعد أن فاز بلقب كأس العالم للأندية أمس السبت على حساب نادي فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف، في نهائي البطولة التي إحتضنتها قطر في الفترة من يوم 15 حتى 21 ديسمبر الجاري.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الحصاد الكامل لفريق ليفربول خلال هذا العام 2019.





كأس الإتحاد الإنجليزي

بدأ ليفربول العام بشكل مزري، بعد أن ودع بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، بالخسارة أمام فريق ولفرهامبتون بهدفين لهدف، بمعقل الأخير "مولينوكس".





أقيمت المباراة يوم 7 يناير، وسجل هدفي ولفرهامبتون راؤول خيمينيز وروبين نيفيز، فيما سجل هدف ليفربول البلجيكي ديفوك أورجي.





الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019

خسر الفريق لقب الدوري الإنجليزي بشكل دراماتيكي، بعد أن متقدماً في بعض أوقات الموسم على فريق مانشستر سيتي بعشر نقاط، قبل أن يبدأ الفريق نزيف النقاط، وهو ما استغله رجال بيب جوارديولا بعد أن حققوا اللقب بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، الذي حقق رقماً قياسياً بالحصول على 97 نقطة في مركز الوصيف.





كانت الجولة الختامية من البركييرليج الموسم الماضي 2018 – 2019 أمام نادي ولفرهامبتون واندررز بملعب أنفيلد، وفاز الريدز بهدفين نظيفين يوم 12 مايو، سجلهما ساديو ماني.





لقب دوري الأبطال 2019

بعد أن تأهل بشكل إعجازي ضد برشلونة في ملعب أنفيلد، ضرب ليفربول موعداً مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، بملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 1 يونيو الماضي.





حصد ليفربول لقبه السادس في البطولة، بفضل فوزه على السبيرز بهدفين نظيفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء والبلجيكي ديفوك وريجي.





الدرع الخيرية

خسر ليفربول لقب الدرع الخيرية أما غريمه مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس بملعب ويمبلي بفارق ركلات الترجيح، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي، بعد تقدم السيتي بهدف رحيم ستيرلنج، وتعادل ليفربول بواسطة جويل ماتيب.





السوبر الأوروبي

بعد أيام قليلة، واجه الريدز فريق تشيلسي الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي في ملعب فودافون بارك بالعاصمة التركية إسطنبول.





تعادل الفريقان إيجابياً بهدف مقابل هدف، حيث سجل هدف ليفربول ساديو ماني، فيما سجل هدف تشيلسي أوليفيه جيرو، ويلجأ الفريقان لوقت الإضافي ويضيف ليفربول هدفاً آخر بواسطة ماني، ويتعادل وجورجينيو من ركلة جزاء لتشيلسي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي إبتسمت لليفربول في النهاية.





الدوري الإنجليزي 2019-2020

حقق الفريق إنطلاقة هي الأفضل في تاريخه على الإطلاق، وفي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض الفريق 17 مباراة في الدوري، فاز في 16 مباراة وتعادل مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد، ليحصد 49 نقطة وضعته على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط مع أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، الذي سيواجهه في الجولة القادمة.





دوري أبطال أوروبا 2019-2020

تأهل حال اللقب لدور الـ 16، بعد أن تصدر مجموعته الخامسة على حساب نابولي الإيطالي وريد بول سالزبوج النمساوي وجينك البلجيكي، وسيواجه فريق أتليتيكو مدريد الإسباني.





كأس كاراباو

ودع الفريق بطولة كأس كاراباو من دور الـ 8 أمام أستون فيلا منذ أيام بنتيجة خمسة أهداف دون رد، بعد لعب المباراة بالشباب، في ظل إرتباط الفريق الأساسي ببطولة كأس العالم للأندية.





كأس العالم للأندية (قطر 2019)

كانت آخر لحظات موسم ليفربول المثير يوم أمس، بعد أن فاز على فريق فلامينجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس بهدف نظيف في الوقت الإضافي، سجله روبيرتو فيرمينو، ليحصد ليفربول لقباً هو الأول من نوعه في تاريخ النادي العريق.



