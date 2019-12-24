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1 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. و"برنت" عند مستوي 67 دولار

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:56 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1 % مع انتهاء التعاملات مبكرًا استعدادًا لاحتفالات الكريسماس، وصعد سعر خام برنت القياسي فوق حاجز الـ 67 دولار.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 61.11 دولار للبرميل.

وصعد  سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل 67.16 دولار للبرميل
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الكلمات المفتاحية

خام نايمكس خام برنت العقود الاجلة اسعار النفط

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