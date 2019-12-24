1 % ارتفاع في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. و"برنت" عند مستوي 67 دولار

صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1 % مع انتهاء التعاملات مبكرًا استعدادًا لاحتفالات الكريسماس، وصعد سعر خام برنت القياسي فوق حاجز الـ 67 دولار.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 1 بالمائة ليسجل 61.11 دولار للبرميل.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل 67.16 دولار للبرميل