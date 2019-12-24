رد محافظ الفيوم على غرق قرى السعيدية ومنشأة السادات



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اتصال هاتفي بالبرنامج، إن مشكلة صرف الري في الفيوم تظهر كل عام، وحدثت منذ 10 أيام، نتيجة زيادة ضغط مياه الصرف الزراعي وليس صرف صحي، موضحا أنه تم زيادة عدد ماكينات سحب المياه، والوضع الآن أصبح آمن.



وأكد أن قبل الموسم الشتوي القادم سيكون تم وضع حلول جذرية وقاطعة للمشكلة، معقبا: "هذا الشتاء سيمر آمن على المواطنين"، منوها بأن الدولة وفرت قروض ومنح لرفع كفاءة ماكينات الري الزراعي في الفيوم، معقبا: "الموضوع مش هيتساب، ولن نستخدم أسلوب المسكنات".



عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، تقرير عن غرق منازل وأراضي قرى السعيدية ومنشأة السادات بالفيوم بسبب مياه الصرف، مما أدى إلى ااستخدام الأهالي كوسيلة للنقل.