مهاجم يوفنتوس ينتقل إلى الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري عن ضم المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، بدءاً من يناير المقبل.





وقد وقع اللاعب على عقود انتقاله إلى نادي الدحيل القطري قادماً من يوفنتوس الإيطالي، ولم يتم الإفصاح عن قيمة العقد.





الكرواتي حرمه مدربه في يوفنتوس ساري، من المشاركة مع زملائه في المباريات طوال هذا الموسم.





جدير بالذكر أن ماندزوكيتش خاض خلال 4 مواسم بقميص السيدة العجوز 162 مباراة سجل خلالها 44 هدفاً، وصنع 18.





وقد أوضحت تقارير صحفية في وقت سابق إلى وجود نية لدى الفريق الإنجليزي نادي مانشستر يونايتد، للتعاقد مع ماندزوكيتش، بالإضافة إلى العودة للدوري الألماني.





يذكر أن فريق الدحيل يتصدر جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة من 11 جولة و بفارق 4 جولات عن الريان.



