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إصابة 11 شخصًا إثر إنقلاب ميكروباص بطريق القصير مرسى علم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القصير مرسى علم نقل، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القصير - مرسى علم، وتحديدا بالكيلو 5.



على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف بموقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصًا، بإصابات مختلفة، وتم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي.

وأكد مصدر طبي أنه جاري إسعاف المصابين وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

وأضاف المصدر لـ "الفجر" أن إصابات المصابين ما بين سحجات وكدمات وجاري عمل اللازم.
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ميكروباص مصر حادث انقلاب ميكروباص اخبار

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