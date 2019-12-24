أخبار البورصة المصرية .. سهم "حق الاكتتاب لبلتون القابضة" الأكثر تراجعاً









أخبار البورصة المصرية





بمتابعة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء تبين أن سهم حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة تصدر الأسهم المنخفضة اليوم بتراجع نسبته وصلت الي 17.4% وبسعر 0.218 جنيه ، ثم سهم العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية بنسبة تراجع 6.4% وبسعر 529.6 جنيه ، تلاه ابن سينا فارما بنسبة هبوط 5.6% وبسعر 8.5 جنيه ثم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.5% وبسعر 4.1 جنيه للسهم الواحد ، وفي الترتيب الخامس سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 3.9% وبسعر 27.1 جنيه.









الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





وعن أكثر 5 أسهم ارتفاعاً فهم كالأتي ـ





1- سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 6.4% وبسعر .2 2 جنيه .

2- سهم الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه بنسبة 6.3% وبسعر 3.7 جنيه .

3- العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 3.9% وبسعر 5.4 جنيه .

4- سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 3.8% وبسعر 21.9 جنيه.

5- سهم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة 3.7% وبسعر 0.222 دولار أمريكي .





أخبار البورصة المصرية





وخسرت البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق رأسمالها الوقي عند مستوى 697.045 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13805 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.



