Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. سهم "حق الاكتتاب لبلتون القابضة" الأكثر تراجعاً

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:57 م
Advertisements
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية 

بمتابعة أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء تبين أن سهم حق  الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة تصدر الأسهم المنخفضة اليوم بتراجع  نسبته وصلت الي 17.4% وبسعر 0.218 جنيه ، ثم سهم  العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية بنسبة تراجع 6.4% وبسعر 529.6 جنيه ، تلاه  ابن سينا فارما بنسبة هبوط 5.6% وبسعر 8.5 جنيه ثم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.5% وبسعر 4.1 جنيه للسهم الواحد ، وفي الترتيب الخامس سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 3.9% وبسعر 27.1 جنيه.


الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم 

وعن أكثر 5 أسهم ارتفاعاً فهم كالأتي ـ 

1- سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 6.4% وبسعر .2 2 جنيه .
2- سهم الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه بنسبة 6.3% وبسعر 3.7 جنيه .
3- العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 3.9% وبسعر 5.4 جنيه .
4- سهم بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا بنسبة 3.8% وبسعر 21.9 جنيه.
5- سهم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بنسبة 3.7% وبسعر 0.222 دولار أمريكي .

أخبار البورصة المصرية

وخسرت البورصة المصرية،  بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق رأسمالها الوقي عند مستوى 697.045 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 13805 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 493 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الـ8

أخبار تهمك

موقف كهربا مع الأهلي من المشاركة ضد مصر المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك HD

منذ 38 دقيقة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 5 ساعات

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالكNOW

منذ ساعة الا ربع

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

زيدان يبلغ بيريز بالموافقة على الصفقة المطروحة في الريال

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

انفصال إعلامية شهيرة عن زوجها بعد 5 أشهر من زواجهما

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

منذ أقل من ساعة

يلاكورة zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت بلس رابط ماتش الزمالك yallakora

منذ نصف ساعة

عاجل- رغم إيقافه.. مرتضى منصور في استاد السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج

منذ ربع ساعة

موضوعات متعلقة

"راية لمراكز خدمات الإتصالات" تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم الخميس 19-9-2019

اخبار البورصة اليوم الخميس 24-10-2019.. الأسهم الأكثر إرتفاعاً

"اخبار البورصة".. أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الخميس 24-10-2019

أخبار البورصة .. أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الأحد

"أخبار البورصة".. أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد

المؤشر الرئيسي للبورصة يصعد 0.08% بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

06:10 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

عاجل- رغم إيقافه.. مرتضى منصور في استاد السلام لحضور مباراة الزمالك والإنتاج

07:27 م

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

02:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status