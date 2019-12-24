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تنزانيا تتهم ناشط حقوق بجرائم اقتصادية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:51 م
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تنزانيا
تنزانيا
ترجمة - منة الشريف
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اتهم ناشط حقوقي تنزاني اليوم الثلاثاء، بارتكاب جرائم اقتصادية وسط مخاوف متزايدة من جماعات حقوقية وحكومات أجنبية، بشأن قمع المعارضة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

واتُهم كل من تيتو ماجوتي، وهو محامٍ في مركز حقوق الإنسان وحقوق الإنسان (LHRC) ومقره دار السلام وثيودوري جيان، خبير تكنولوجيا المعلومات في شركة خاصة، كلاهما بـ "قيادة الجريمة المنظمة وحيازة برنامج كمبيوتر مصمم لهذا الغرض" من ارتكاب جريمة وغسل الأموال "، وفقا لوثائق المحكمة، وذلك حسب ما ذكرته رويترز.

كما ألقت الشرطة القبض على ماجوتي مع ثلاثة أشخاص آخرين لم تذكرهم يوم الجمعة الماضي بتهمة "مزاعم مختلفة".

وأعلنت الشرطة، أن ماجوتي رهن الاحتجاز بعد ساعات من إعلان جماعة حقوق الإنسان التي توظفه أنه خطف من الشارع على أيدي رجال يرتدون ملابس مدنية.

ولم يُسمح للرجلين بالتقدم إلى المحكمة بعد قراءة التهم الموجهة إليهما في محكمة قاضي كيسوتو في العاصمة التجارية دار السلام.

ولم يصدر تعليق فوري من أصحاب العمل، ويعتبر غسل الأموال ليس جريمة محتملة في تنزانيا.

وهذا العام، دعت جماعات حقوق الإنسان وحتى رئيس القضاة في البلاد الحكومة إلى مراجعة القوانين التي تحرم المشتبه فيهم جنائيًا من الإفراج بكفالة عن بعض الجرائم.

ومنذ انتخاب الرئيس جون ماجوفي في أواخر عام 2015، شددت تنزانيا من سيطرتها على وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وأغلقت بعض الصحف، واعتقلت زعماء المعارضة وقيدت التجمعات السياسية.

وانكرت حكومة ماجوفولي تقييد حرية وسائل الإعلام وقمع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتم توجيه الاتهام إلى الصحفي الاستقصائي البارز إريك كابينديرا بارتكاب جرائم اقتصادية مماثلة في أغسطس وما زال رهن الاحتجاز، بينما فقد صحفي آخر، هو أزوري جواندا، في أواخر عام 2017.
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الكلمات المفتاحية

غسيل الاموال شرق إفريقيا جرائم اقتصادية تنزانيا إفريقيا

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