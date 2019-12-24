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حصاد الدوري الأوروبي 2019| هازارد يتوج باللقب قبل الرحيل إلى ريال مدريد.. والانتر وأياكس أبرز المنضمين لدور الـ32

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:40 م
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تشيلسي
تشيلسي
أحمد عصام
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نجح فريق تشيلسي في التتويج بلقب الدوري الاوروبي لموسم 2019، وذلك بعد فوزه على فريق أرسنال بالمباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب باكو الأوليمبي.

وهذا التتويج جعل اللاعب البلجيكي ايدين هازارد يحصد لقب اوروبي قبل رحيله مباشرة إلى فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وأيضاً قبل رحيل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى تدريب فريق يوفنتوس.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" حصاد الدوري الأوروبي قبل نهاية عام 2019.

وصل فريق أرسنال إلى المباراة النهائية بعدما تخطى في دور المجموعات كل من سبورتنج لشبونة البرتغالي وفورسكلا بولتافا الاوكراني وكارباج اجدام الأذربيجاني، ونجح الجانرز في حصد 16 نقطة خلال دور المجموعات في الصدارة.

بينما حقق الفوز على فريق باتي بوريسوف البيلاروسية بنتيجة مجموع المباراتين 3-1 في دور الـ32، بينما كان التأهل الاصعب للفريق على حساب فريق رين الفرنسي بدور الثمن نهائي بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأطاح الفريق اللندني بفريق نابولي الإيطالي من دور الربع نهائي بعد الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وحقق أرسنال فوزا كبيرا بمجموع المباراتين على حساب فريق فالنسيا في دور النصف نهائي بنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف فقط.

بينما بدأ مشوار فريق تشيلسي المتوج باللقب مماثلا لفريق أرسنال بدور المجموعات، حيث جمع 16 نقطة في صدارة المجموعة والتي كانت تضم كل من باتي بوريسوفؤ مول فيدي، وبوك اليوناني، وصعد البلوز من دور الـ32 على حساب فريق مالمو السويدي بنتيجة مجموع المباراتين 5-1.

وسحق فريق تشيلسي منافسه فريق دينامو كييف الأوكراني بنتيجة ثمانية أهداف في مجموعة المباراتين بدور الثمن نهائي، بينما في دور الربع نهائي كان تأهلا صعبا بعد الفوز على فريق سلافيا براج بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة ذهابا وإيابا.

وصعد الفريق اللندني الازرق من دور النصف نهائي عن طريق ركلات الترجيح على حساب فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة بعد التعادل في المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة هدف لكل فريق.

وتأتي أبرز مواجهات دور الـ32 للنسخة الجديدة من الدوري الاوروبي كالتالي :-

- ولفرهامبتون الإنجليزي x إسبانيول الإسباني.

- سبورتينج لشبونة الإسباني x باشاك شهير التركي.

- شاختار دونستك الأوكراني x بنفيكا البرتغالي.

- فولفسبورج الالماني x مالمو السويدي.

- روما الإيطالي x جنت البلجيكي.

- خيتافي الإسباني x أياكس الهولندي.

- بايرن ليفركوزن الألماني x بورتو البرتغالي.

- كلوج الروماني x إشبيلية الإسباني.

- أولمبياكوس اليوناني x أرسنال الإنجليزي.

- ألكمار الهولندي x لاسك النمساوي.

- كلوب بروج البلجيكي x مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- لودوجوريتس البلغاري x إنتر ميلان الإيطالي.

- اينتراخت فرانكفورت الألماني x سالزبورج النمساوي.

- رينجرز الاسكتلندي x سبورتينج براجا البرتغالي.

- كوبنهاجن الدنماركي x سيلتك الاسكتلندي.

- أبويل القبرصي X بازل السويسري.

وسوف تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في بطولة الدوري الاوروبي في يوم الخميس 20 فبراير القادم، بينما ستجرى مباريات الإياب بعد اسبوع من مباراة الذهاب في 27 فبراير.

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هازارد ريال مدريد حصاد 2019 تشيلسي الدوري الأوروبي أياكس إنتر ميلان

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