أندية أوروبا تتصارع من أجل ضم محمد الشناوي حارس الأهلي

تألق حارس الأهلي النجم محمد الشناوي، مع فريقه في مختلف البطولات، المحلية والقارية منذ انضمامه لصفوف الفريق، كما تألق مع منتخب مصر.

شناوي الأهلي يبدع

لفت محمد الشناوي، الحارس الأمين للنادي الأهلي، كبرى الأندية الأوروبية، وتداولت أنباء مؤخراً عن عروض كبيرة للحارس، من أجل الظفر بمجهوداته.

أندية تطلب حارس الأهلي

وبحسب تقارير صحفية، دخلا ناديا ليل الفرنسي وفناربخشة التركي في مفاوضات شفهية مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، حال موافقة الإدارة الحمراء على التفريط في حارس فريق الكرة الأول الأساسي.

عروض شفهية لدى الأهلي

وقال مسئول إحدى شركات التسويق العالمية المسئولة إنه ينوي التعاقد مع لاعبين في مختلف أنحاء العالم مع محمد الشناوي حارس الأهلي، وأكد أنه مُرتبط بعقد ممتد مع الأهلي، وأن رحيله عن القلعة الحمراء لن يكون إلا بموافقة إدارة الأهلي.

أبرز الأندية

يذكر أن هناك مفاوضات كبيرى وعروض من أندية أوربية كبيرة منها أستون فيلا الإنجليزي في مفاوضات لضم محمد الشناوي، إلا أن إدارة الأهلي تمسكت باستمرار الحارس الدولي نظرًا للحاجة لخدماته في ظل وجود رغبة قوية في استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال الفوز بالنسخة المقامة حاليًا.



