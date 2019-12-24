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مي عمر ترتدي فستان زفاف مكشوف بقيمة 15 مليون دولار وتتصدر الطلب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:36 م
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مي عمر
مي عمر
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فاجأت مي عمر جمهورها، بعدما ارتدت فستاناً مرصعاً بالألماس والأحجار الكرية، بلغت قيمته 15 مليون دولار، صممه هاني البحيري.

مي عمر تصدم الجماهير

وظهرت مي عمر بفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحير، وسط حضور نجوم الفن والسياسة والمشاهير.

مي عمر ترتدي فستاناً مكشوفاً

وخرجت مي عمر على الجمهور الذي حضر الديفيليه، المقام بإحدى الفنادق، لتفاجئ الجميع بهذا الفستان الرائع، الذي قدمه هاني البحيري، مع 100 فستان سواريه آخر.

ظهور خاص لرجاء الجداوي

وشاركت النجمة رجاء الجداوي، المصمم هاني البحيري، في تصميم  وتنفيذ 7 سواريهات تحمل فكرتها ورؤيتها، في أعمال تناسب السيدات فوق سن الـ40، ما أشاد به الحضور، بجانب إطلالة مي عمر.

ديفيليه هاني البحيري

وشهد الديفيليه الذي ظهرت فيه مي عمر وهي ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار، كلاً من: أحمد زاهر وحرمه هدي وابنتهما ليلي، صابرين، داليا البحيري، هاني شاكر وحرمه نهلة، محمد ثروت وحرمه، نرمين الفقي، هاني رمزي وحرمه، إيهاب فهمي، فيفي عبده، الإعلامي محمد مصطفي شردي، الإعلامية مي خرسيتي، المذيعة خلود نادر، ماجد المصري وحرمه، هبة السيسي، مني عبد الغني ومهندسة الديكور الشهيرة رباب عبد العاطي ودعاء فاروق ومحمد العقده وحرمه.. وغيرهم من المشاهير.

وائل جسار 

وشهد العرض فقرة للنجم اللبناني وائل جسار، قدم خلاها عدداً من أغانيه الرومانسية المميزة منها "مشيت خلاص" ،" غربية الناس"، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا داخل القاعة.

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الكلمات المفتاحية

مي عمر فستان مي عمر فستان 15 مليون دولار

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