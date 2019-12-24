أهداف وملخص مباراة الاهلي والاتحاد السكندري .. المارد الأحمر بدون خسائر أو تعادل في الدوري المصري (فيديو)

حقق النادي الأهلي بالأمس فوز ثمين على غريمه اتحاد الكسندري، واستطاع المارد الأحمر بإحراز 4 أهداف مقابل لاشئ، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.





ملخص مباراة الأهلي ضد الاتحاد الكسندري





سجل نجم الأهلي أحمد الشيخ الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل ضائع من الشوط الأول، ليأتي محمد مجدي بالهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 60 سجل وليد أزارو الهدف الثالث للقلعة الحمراء، وعن طريق ركلة جزاء سجل علي معلول الهدف الرابع في الدقيقة 73 من عمر مباراة الاهلي ضد اتحاد السكندري.





ترتيب الأهلي واتحاد الكسندري في الدوري المصري





وعزز النادي الأهلي صدارته في الدوري المصري الممتاز، حيث وصل رصيدة لـ 24 نقطة من 8 مباريات لا يوجد فيها خسائر أو تعادل، وحل اتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 10 مباريات.





فيديو ملخص وأهداف مباراة الأهلي ضد اتحاد السكندري



