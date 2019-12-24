اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 24-12-2019 .. انخفاض جديد في سعر "البلطي"

تباينت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 23-12-2019 في سوق العبور اكبر اسواق الجملة في مصر ، وتشهد اسعار الاسماك حالة من الاستقرار في البنوك خلال الفترة القليلة الماضية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





انخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 21-24 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-20جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15- 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40-170جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.