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اسعار الاسماك اليوم الثلاثاء 24-12-2019 .. انخفاض جديد في سعر "البلطي"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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بوابة الفجر
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تباينت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 23-12-2019  في سوق العبور اكبر اسواق الجملة في مصر ، وتشهد اسعار الاسماك حالة من الاستقرار في البنوك خلال الفترة القليلة الماضية وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 
انخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 21-24 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 17-20جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15- 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
كما سجل سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وانخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40-170جنيها، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
 
كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.
 
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