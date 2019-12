أبهيشيك باتشان وهريثيك روشان أبرز المهنئين لـ فيكي كوشال على الفوز بجائزة National Film Award

انتقل الممثل الهندي فيكي كوشال، إلى حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، لمشاركة صورة بعد فوزه بجائزة National Film Award عن فيلمه Uri: The Surgical Strike.



تبين أن يوم الإثنين كان مميزًا لـ فيكي كوشال، حيث تم تكريمه بجائزة أفضل ممثل في جائزة National Film Award Award عن فيلمه Uri: The Surgical Strike في فيجيان بهاوان، نيودلهي.



بعد الفوز، شارك فيكي صورة لجائزته على وسائل التواصل الاجتماعي، وشهدت مشاهير بوليوود مثل أبهيشيك باتشان وهريثيك روشان الفرصة لتهنئة الممثل على الفوز.





قام فيكي بنشر الصورة مع رموز من العلم الهندي وميدالية، ويد مطوية تُظهر الامتنان، وفي الصورة يمكن رؤية كوشال وهو يتظاهر بسعادة بجائزته في زيه الهندي باللون الأسود.



علق كل من أبهيشيك باتشان، وهريثيك روشان مع مجموعة من المشاعر للتعبير عن سعادتهم.



في حين شارك أبهيشيك مساحة الشاشة مع فيكي في فيلم Manmarziyaan عام 2018، كانت لحظة فيكي مع هريثيك التي عاشها من قبل معه في فيلم Fizaعام 2000، عندما سنحت الفرصة لفيكي وأخيه سوني كاوشل أن يقفا مع نجمهما المفضل.



كما هنأ ديلجيت دوسانجه، الذي يستعد لإطلاق فيلمه Good Newwz، فيكي قائلًا: "مبارك فيير".



كما علقت نمرات كور، قائلة "لا تقدر بثمن فيكي،يا له من يوم".



قبل هذا المنشور، كان فيكي قد شارك أيضًا مقطع فيديو عن حصوله على الجائزة على المسرح، كان رد فعل كل من تابسي بانو وبهومي بيدنكار وفيكرانت ماسي وهريثيك روشان بما في ذلك عدد قليل من الآخرين.



فاز فيكي كوشال بجائزة National Film Award في فئة أفضل ممثل لمشروع للمخرج أديتيا دار Uri: The Surgical Strike، استند الفيلم إلى الإضراب الجراحي الذي قام به الجيش الهندي في عام 2016.





شارك فيكي الجائزة مع الممثل أيوشمان كورانا، الذي حصل عليها لأدائه في فيلم Andhadhunللمخرج سريرام راجفان.



في India Today Conclave 2019، شارك فيكي كيف كان رد فعله بعد إعلان اسمه في قائمة الفائزين.



قال كوشال: "كان الأمر مفاجئًا بالنسبة لي، كنت في اختبار لفيلمي القادم، كنت أشاهد المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة قبل إعلان اسمي، حصلت على ثلاث جوائز أخرى حصل عليها URI حيث تم الإعلان عنها وكنت أقفز وأقفز، وعندما تم إعلان اسمي، كنت مثل "هاين؟" لقد شعرت بالدهشة حقًا، نظرًا لأنني كنت في اختبار نظرة، بعد عشر دقائق من الإعلان، اضطررت إلى ارتداء قناع رأس على وجهي واضطررت إلى البقاء لمدة 45 دقيقة".



وأضاف كوشال: "كان هذا هو الوقت الذي أردت فيه الرقص مع العالم، لكنني لم أتمكن من توصيل أي شيء، لذلك اتصلت بالفائز المشارك أيوشمان كورانا ووالدي وجلست هناك فقط".



على صعيد العمل، سيظهر فيكي كوشال الآن في أفلام Bhoot Part One: The Haunted Ship وSardar Udham Singh، قريبًا سيبدأ العمل في Takht لكاران جوهر.