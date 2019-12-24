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إيد شيران يتحدث عن رحلة خسارته للوزن

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:09 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في حلقة تم نشرها حديثًا من بودكاست Behind the Medal، تحدث الموسيقي إيد شيران، الحائز على جائزة Grammy إيد شيران على التغييرات التي أجراها على نظامه الغذائي ولياقته البدنية والتي أدت إلى خسارة حوالي 50 رطلًا.

عندما يلخص النجم لياقته البدنية، بدأ الموسيقى ثم بدأ التدخين ثم تحدث شيران عن كل شئ، ثم توقف شيران عن التدخين قبل حوالي ثلاث سنوات وبدأ في ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أنه "يحبها" الآن، فقد شارك في نظامه الذي يتكون من 45 دقيقة في الصباح يتبعه السباحة أو الاعتصام، مقارنةً بالركض الذي استغرق 10 دقائق.

ولكن كما اعترف، لم يكن هذا هو الحال دومًا بالنسبة للنجمة الذي يجوب العالم، أشار شيران إلى "المناطيد" خلال جولته في الفترة 2014-2015، ثم تلتها جولة the Divide في عام 2017.

يتذكر شيران أن وزنه كان حوالي أعلى من 224 باوند، في وقت الجولة X وبداية جولة Divide، والآن أصبح يزن حوالي 168 باوند.

كما يتذكر شيران، كانت أيامه في X Tour تتألف من الحفلات طوال الليل، وليس ممارسة الرياضة والنوم حتى وقت متأخر من بعد الظهر، الأمر الذي لم يؤثر على وزنه فحسب، بل تركه أيضًا دون أن يقول الكثير عن الأماكن التي سافر إليها، أثناء وجوده في أمريكا، وصف وجوده في مؤخرة حافلة الرحلات حاملًا صينية من أجنحة الدجاج وزجاجات النبيذ بعد حفلة: "مازالت أمريكا هي التي تنقلني دائمًا - أمريكا في حافلات".

خلال "مرحلة الدهون" التي أعلن عنها ذاتيا، قال شيران إنه سيضع رقائق على البيتزا ويأكلها مثل شطيرة ولاحظ أنه فاز في مسابقتين لتناول الطعام في الولايات المتحدة.

بعد ذلك، بمجرد أن توقف عن التدخين، كان على دراية بأن "رئتي كانت ممتلئة بالدولار، لذا احتجت إلى إزالتها"، لذلك بدأ الجري بالخارج أثناء وجوده على الطريق، مما سمح له أيضًا بالمشاهدة، كما أشار النجم إلى أن العروض أكبر، مما يوفر وقتًا أطول للإعداد، مما ينتج عنه مزيدًا من الوقت ليحصل على روتين.


بينما أشار شيران، إلى أن رغبته في التخلص من رئتيه هي التي دفعته إلى التمرين، تذكر شيران "المتصيدون عبر الإنترنت"، الصحف والتعليقات التي من شأنها أن تشير إلى حجمه عندما كان أثقل، وقال بالتأكيد هناك الكثير من الضغط الخارجي "لتبدو مثل النجوم الذكور الأخرى".

وقال شيران: "أنت على يقين من أنك في حاجة إلى أن تبدو مثل أي شخص آخر"، متذكرًا السنوات الأولى من حياته المهنية في وقت قريب من جاستن بيبر وفرقة One Direction، وفكر النجم: "هل يجب أن أبدو هكذا؟".

فيما يتعلق بموضوع صورته الذاتية، قال شيران: "لم يسبق لي أن شعرت أبدًا بأية مخاوف بشأن نفسي إلى أن أشار إليها الناس".

في الوقت الحاضر، بمساعدة من زوجته شيري سيبورن، فإن الاعتدال هو شعار المغني: "لا يمكنك أن تكون غير صحي من الخارج، ولكن عليك أيضًا إيجاد توازن".
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