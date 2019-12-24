أمطار رعدية وسقيع.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس غدًا الأربعاء

أعلنت الأرصاد الجوية، في بيانها عبر موقعها الإلكتروني بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 25/12/2019.





بيان الأرصاد الجوية





وقالت الهيئة في بيانها: طقس الأربعاء مائل للبرودة على القاهرة وشمال البلاد، معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء".





أمطار وسحب منخفضة





وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.





الأرصاد الجوية تحذر





وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والتي تضرب معظم مدن وبلدان القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري وشمال الدلتا.





رياح وأتربة





وتابعت الأرصاد: "تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط".





الأرصاد الجوية تتوقع طقس الغد





وعن حالة البحر المتوسط، فتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.





درجات الحراراة المتوقعة غداً الأربعاء:-





القاهرة العظمى 18 الصغرى 13





شبين الكوم العظمى 18 الصغرى 12





طنطا 12 18





دمنهور 12 18





الإسكندرية 12 18





وفيما يلي بيان الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء



















