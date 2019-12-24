الكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للتجنيد بدمياط





وأثنت محافظ دمياط، على جهود المسئولين بمنطقة تجنيد وتعبئة دمياط للتيسير على الشباب من متحدي الإعاقة في توقيع الكشف الطبي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة لمتحدي الإعاقة والاهتمام بهذه الفئة المهمة والعمل على إدماجهم في المجتمع.



كما استمعت محافظ دمياط، إلى عدد من المطالب التي تقدم بها بعض الأسر حيث طالبتهم بالتقدم بها خلال اللقاء، الذي يعقد أسبوعيًا مع المواطنين تمهيدا لدراستها والعمل على حلها فورا.



وجاء ذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي.





وقال المهندس محمد الحمادى الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، انه تم مد التصالح فى قانون التصالح لمدة ثمانية اشهر، حيث انهم شهرين للائحة وسته اشهر للتصالح، ويحق رئيس الوزراء المد سنة وذلك بعد تعديل القانون بمجلس النواب ولجنة الاسكان.



وأضاف "الحصي"، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه يتبقى مدينتي دمياط وكفر البطيخ، فقط لحين انتهاء اللجان من التسعير وفقا لقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وليس لأي شيء آخر، مشيرا إلى أنه سوف يتدخل لدى هيئة التخطيط العمراني لإنهاء الأحوزة والتخطيط الاستراتيجي.



شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال اللجنة الطبية التجنيدية والمنعقدة بمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك لإنهاء موقف الإعفاء الطبي من أداء الخدمة العسكرية للشباب من متحدي الإعاقة.واستمعت المحافظ من العميد وليد فرغلي، رئيس منطقة تعبئة وتجنيد دمياط، إلى الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي وتسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لمتحدي الإعاقة طبقا للقوانين المنظمة لذلك وتحويل عدد من الحالات التي تتطلب استكمال إجراءاتها بمحافظة القاهرة.